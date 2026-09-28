Соревнования по мотокроссу прошли на острове «Русский» в Серпухове

Соревнования собрали около 300 спортсменов из разных городов России — Москвы и Санкт-Петербурга, Уфы, Краснодара, Ульяновска, Владимира, Твери, Калуги и других регионов. Программа включала зрелищные заезды в форматах пляжного мотокросса и кантри-кросса, а также суперспринт.

Юные участники соревновались в отдельной категории. Ребята получили первый соревновательный опыт, почувствовали азарт борьбы и сделали еще один шаг в спортивном развитии.

Трасса на острове «Русский» в Серпухове уже более 10 лет принимает соревнования различного уровня. Сегодня ее возможности продолжают развивать. В планах — провести здесь чемпионат России. Специалисты уже оценивают трассу на соответствие необходимым требованиям.