Жеребьевку нового сезона Школьной лиги провели в Павловском Посаде

Новый сезон Единой школьной лиги стартует в Павлово-Посадском округе 1 октября. Муниципальный этап соревнований будет проходить до февраля 2026 года.

В этом сезоне школьники будут соревноваться в пяти видах спорта: футзале, баскетболе, волейболе, шахматах и настольном теннисе, который добавился в текущем году.

За титул чемпиона в Павлово-Посадском округе будут бороться девять команд: победитель прошлого сезона — гимназия, школы № 18 имени Н. В. Менчинского, № 10 имени В. Ф. Быковского, № 11 и № 14, лицеи № 1 и № 2 имени В. В. Тихонова, Рахмановская школа имени Е. Ф. Кошенкова и лицей города Электрогорск.

Лучшие команды примут участие в региональном этапе лиги, который пройдет в марте.

Торжественное открытие сезона состоится во Дворце спорта «Надежда» 1 октября в 11:00. С 9:00 начнутся первые игры по баскетболу.