Мост через Молодильню в Истре отремонтируют по нацпроекту

В муниципальном округе Истра продолжают капитально ремонтировать мост через реку Молодильню вблизи деревни Мансурово. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На мосту задействованы 14 специалистов и пять единиц спецтехники. Строители завершили устройство опор и пролетного строения, обустроили подходы и сопряжения, уложили мостовое полотно и смонтировали перильное ограждение. Также закончен монтаж локальных очистных сооружений.

«Сейчас мостовики готовят щебеночное основание для последующей укладки асфальтобетонного покрытия, устанавливают бортовой камень и монтируют барьерное ограждение. После завершения этих работ специалисты приступят к асфальтированию моста, подходов и сопряжений», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На завершающем этапе дорожники нанесут разметку, установят дорожные знаки и демонтируют временную объездную дорогу.

Мост длиной более 37 метров обеспечивает транспортное сообщение между деревней Мансурово, близлежащими населенными пунктами и Новорижским шоссе. Ежедневно по нему проезжает более двух тысяч автомобилей. Запуск рабочего движения по основному мосту запланирован в четвертом квартале 2026 года.