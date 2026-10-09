360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Мост через Молодильню в Истре отремонтируют по нацпроекту

    Фото: собкоры РИАМО

    В муниципальном округе Истра продолжают капитально ремонтировать мост через реку Молодильню вблизи деревни Мансурово. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    На мосту задействованы 14 специалистов и пять единиц спецтехники. Строители завершили устройство опор и пролетного строения, обустроили подходы и сопряжения, уложили мостовое полотно и смонтировали перильное ограждение. Также закончен монтаж локальных очистных сооружений.

    «Сейчас мостовики готовят щебеночное основание для последующей укладки асфальтобетонного покрытия, устанавливают бортовой камень и монтируют барьерное ограждение. После завершения этих работ специалисты приступят к асфальтированию моста, подходов и сопряжений», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    На завершающем этапе дорожники нанесут разметку, установят дорожные знаки и демонтируют временную объездную дорогу.

    Мост длиной более 37 метров обеспечивает транспортное сообщение между деревней Мансурово, близлежащими населенными пунктами и Новорижским шоссе. Ежедневно по нему проезжает более двух тысяч автомобилей. Запуск рабочего движения по основному мосту запланирован в четвертом квартале 2026 года.

    Читайте также

    Минчистоты Подмосковья разъяснило порядок начисления платы за отопление

    Студенты таможенной академии сдали нормы ГТО в Люберцах

    Учреждения культуры подключили к отоплению в Химках

    Участок в Домодедове сдали в аренду за 102,7 млн рублей в год

    Участок на торгах в Подмосковье

    В Борогодском округе проведут выборочную санитарную рубку на 4,6 гектара

    Школу на 750 мест откроют в Одинцовском округе в 2027 году

    Фестиваль по ловле рыбы прошел в Подольске

    Замглавы Химок посетил производство изделий из железобетона

    Жителям Подмосковья напомнили способы вернуть переведенные мошенникам деньги

    Первые шахматные соревнования Школьной лиги прошли в Чехове

    Реконструкцию сквера на улице Крюкова в Серпухове завершат в этом году

    Более 20 тысяч работ по покосу газонов провели в Подмосковье за сезон