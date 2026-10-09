Госветслужба Подмосковья получила 10 медалей Минсельхоза России на агровыставке

Государственная ветеринарная служба Московской области выиграла 10 наград Минсельхоза России на выставке «Золотая осень — 2026». В копилке региона — четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая медали, сообщили в ведомстве.

Золотом отметили работу территориальных управлений № 2 и № 5 по борьбе с бешенством, профилактике инфекций животных и разработке алгоритма действий при ввозе экзотических видов.

Также награды получили Серпуховская и Московская областная ветеринарные лаборатории за профориентацию школьников, привлечение молодых специалистов и создание базы для повышения квалификации ветеринаров.

Серебряные медали присудили за противоэпизоотические мероприятия в Волоколамском округе, профилактику заболеваний рыб, изучение способов идентификации животных и сохранение истории ветеринарной службы Солнечногорска. Отдельно отметили Дмитровскую ветеринарную станцию за применение дезинфицирующих и дератизационных средств и контроль качества обработки подконтрольных объектов.

Бронзовую награду территориальное ветеринарное управление № 5 получило за эффективную профилактику распространения инфекций животных в Домодедове.

Региональная ветслужба продолжает обеспечивать эпизоотическое благополучие, контролировать безопасность продукции животного и растительного происхождения, предупреждать и лечить болезни животных, а также оказывать помощь домашним питомцам.