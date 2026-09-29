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    В Подмосковье подключили 100-тысячный дом по программе соцгазификации

    Фото: Мособлгаз

    В Московской области к газу подключили 100-тысячный дом в рамках президентского проекта социальной газификации. Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

    Юбилейным абонентом стал житель поселка Голубое городского округа Солнечногорск Руслан Горковенко. Он 30 лет занимается разведением пчел, рядом с его домом расположены собственная пасека и магазин, где он продает продукты пчеловодства.

    «Я очень рад, что нам подключили газ. Он примерно в 3 раза дешевле электричества, поэтому расходы на отопление и бытовые нужды будут значительно ниже. Теперь можно не переживать о затратах на электроэнергию», — сказал Горковенко.

    Чтобы подключить дом, специалисты «Мособлгаза» проложили 43 метра газопровода до границы участка. При этом 13-метровый участок прошли под автомобильной дорогой методом горизонтально-направленного бурения без вскрытия дорожного полотна.

    Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что программа социальной газификации реализуется в регионе уже пять лет. По его словам, в плане на ближайшие пять лет — подключить еще 70 тыс. домовладений.

    Проект догазификации действует в регионе с июня 2021 года. За это время в программу вошли 3100 населенных пунктов и 1400 садовых некоммерческих товариществ. Программа предусматривает бесплатное доведение газопровода до границ земельных участков в населенных пунктах, включенных в программу. Заявку на подключение можно подать онлайн — через интерактивную карту газификации.

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