Мобильный ФАП будет работать в Одинцовском парке 10 октября

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт Одинцовской областной больницы 10 октября откроет прием в парке имени Ларисы Лазутиной. С 11:00 до 14:00 посетители смогут проверить здоровье и сделать прививку, не прерывая прогулку или занятия спортом.

ФАП установят по адресу: Одинцово, улица Манжосовская, дом 1. Врачи примут взрослых, прикрепленных к Одинцовской областной больнице, и помогут проверить основные показатели здоровья.

В объем работы входит: осмотр фельдшера, анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, анализ крови общий, биохимический, для определенных возрастных групп — ЭКГ.

Кроме того, в мобильном пункте проведут вакцинацию. Она доступна всем желающим старше 18 лет независимо от места регистрации и прикрепления к поликлинике. Для прививки понадобятся паспорт и СНИЛС.

Особое внимание рекомендуют уделить вакцинации людям старше 60 лет, а также пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением.