Более 7 км сетей реконструируют в Мытищах по госпрограмме

В поселке Здравница городского округа Мытищи обновляют сети водоснабжения и водоотведения общей протяженностью более семи километров. Сейчас строительная готовность составляет 42%, при этом коммунальные услуги жителям продолжают предоставлять без перерывов. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Проект реализуют по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Работы охватывают весь поселок, в том числе территории многоквартирных домов, детского сада и противотуберкулезного диспансера.

Существующие стальные трубопроводы, заменяют на пластиковые. Срок службы новых конструкций превышает 50 лет. Также специалисты обновят 38 колодцев водоснабжения и 111 объектов водоотведения.

На сегодняшний день уже проложено 3,5 километра трубопроводов. На объекте задействованы 13 человек и четыре единицы техники. Во время проведения работ подачу ресурсов не прекращают: дома временно подключают к соседним участкам сетей.

В 2026 году в регионе планируют провести 96 мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инженерных объектов и сетей. Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев, на ранее обновленных объектах после проведения работ фиксировали снижение количества жалоб на запах и качество воды.

За соблюдением сроков и качеством выполнения работ следят специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области. С начала строительства они совершили более 70 выездов на площадку.