Более 27 тысяч инициатив жителей рассмотрели в округе Пушкинский

Жители городского округа Пушкинский внесли более 27 тысяч предложений в Народную программу партии «Единая Россия». Инициативы касаются благоустройства, ЖКХ, здравоохранения, дорог и транспорта и направлены на улучшение качества жизни в округе.

Более 27 тысяч предложений по развитию городского округа Пушкинский внесли жители в Народную программу партии «Единая Россия». Их наказы, пожелания и обращения рассмотрели 28 сентября на еженедельном совещании глав округов под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Жители направляли свои предложения через официальный сайт, общественную приемную, во время личных встреч и по телефону «горячей линии». Каждое обращение отражало конкретную задачу, решение которой должно сделать городскую среду более комфортной.

Отдельное внимание на совещании уделили подготовке к отопительному сезону. В городском округе Пушкинский работы проходят в соответствии с графиком. С 15 сентября здесь проводят пробные топки, необходимые проверки уже прошли практически все из 127 источников тепла.

Начало отопительного сезона запланировано на 1 октября. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения, после чего — в многоквартирные дома.

Информацию о запуске отопления в конкретном доме жители могут отслеживать на «Карте коммунальных услуг МКД».