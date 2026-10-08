Свыше 60 бойцов СВО получили бесплатную стоматологическую помощь в Видном за год

После возвращения из зоны спецоперации Александр Голдман первым делом занялся здоровьем зубов. Боец полагал, что его ожидает протезированиие, однако специалисты Видновской стоматологической поликлиники смогли обойтись терапевтическим лечением, сообщили в РИАМО.

На приеме врач оценила состояние полости рта и составила необходимый план. По словам Александра, для восстановления здоровья ему достаточно нескольких посещений, причем лечение проводится бесплатно.

«Записаться оказалось несложно. И, честно говоря, приятно удивлен — персонал внимательный, а сама поликлиника новая, современная», — отметил он.

Льготная программа действует в Ленинском округе уже год. За это время обратились более 60 ветеранов СВО, 20 пациентов полностью завершили лечение.

Специалисты оказывают помощь по широкому спектру направлений: лечат кариес, проводят удаление зубов, занимаются протезированием, устанавливают коронки и импланты. Как рассказала врач-стоматолог-ортопед Елизавета Савченко, врачи берутся и за сложные случаи, включая восстановление зубного ряда при деформациях челюсти.

Лечение начинается с осмотра и компьютерной томографии, после чего для пациента формируют индивидуальный план. На одного ветерана регион предусматривает до 120 тысяч рублей: до 100 тысяч направляют на протезирование и еще до 20 тысяч — на лечение. При челюстно-лицевых ранениях размер поддержки может достигать миллиона рублей — средства позволяют провести имплантацию и более сложное восстановление.

Для оформления помощи необходимы паспорт, документ, подтверждающий участие в СВО, и подтверждение проживания в Московской области. При возникновении вопросов с документами ветеранам и их семьям помогают специалисты Единого центра поддержки участников СВО Ленинского округа.