В Подмосковье до 9 октября ожидается третий класс пожарной опасности

В лесах Московской области 7, 8 и 9 октября ожидается пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

На большей части территории региона прогнозируют первый класс пожарной опасности. В Бородинском, Звенигородском, Московском учебно-опытном, Ногинском и Талдомском лесничествах ожидается второй класс, в Виноградовском, Луховицком, Подольском, Ступинском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» — третий класс.

Шестого октября возгораний на территории гослесфонда Московской области не зафиксировали.

По данным синоптиков, температура будет +12…16 градусов, ночью — +5…11 градусов. Ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания в комитете попросили незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории России.