Новый состав Совета депутатов сформировали в округе Пушкинский

Максим Красноцветов в приветственном слове подчеркнул важность консолидации усилий для развития округа. «Уверен, что только совместная и слаженная работа позволит находить решения общих задач. Доверие жителей к власти во многом формируется конкретными делами и изменениями в округе. Главный показатель нашей работы — качество и уровень жизни людей. Желаю конструктивной и продуктивной работы», — сказал глава муниципалитета.

Повестка заседания включала 10 вопросов. Депутат единогласно избрали председателем совета Артема Садулу. Его заместителями стали Николай Михайлин и Нина Ушакова.

На заседании также утвердили состав постоянных комиссий совета депутатов. Эти профильные группы станут основной площадкой для детальной проработки законопроектов, муниципальных программ и вопросов местного значения перед их вынесением на общие заседания.

В ближайшее время депутатам предстоит приступить к реализации наказов избирателей, рассмотрению проекта бюджета на следующий период и контролю за исполнением муниципальных контрактов.