В Подмосковье ветераны СВО смогут освоить профессию по изготовлению протезов

Депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия», основатель реутовского Центра ортопедии и протезирования Андрей Лазарев организует для ветеранов СВО программу по обучению в сфере протезирования. Она стартует 1 декабря в Сергиевом Посаде на базе Национального центра реабилитации имени А. И. Мещерякова.

По словам Андрея Лазарева, обучение ветеранов новым профессиям — один из наиболее частых вопросов на встречах с жителями.

«Из-за тяжелых ранений многие герои СВО не смогут вернуться на те же рабочие места, с которых уходили на защиту страны. Но и сидеть на пенсии по инвалидности или соцвыплатах тоже большинство из них не собирается. У многих бойцов — маленькие дети, которых нужно кормить, учить, поднимать. Наша команда готова организовать курс обучения и мастерскую здесь, в Сергиевом Посаде», — сказал депутат.

Он добавил, что опыт такого обучения у реутовского центра уже есть. Один из их пациентов — участник спецоперации Андрей Траньков — теперь работает по новой специальности.

Для центра Мещерякова новый курс — дополнение к уже существующим программам профобучения участников СВО. Здесь уже работают столярная и швейная мастерские, цех по изготовлению садовой мебели, кабинеты лечебного и классического массажа. Также появились курсы по работе с искусственным интеллектом, сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами и инженерии.

По словам руководителя учреждения Сергея Захарова, обучение одновременно могут проходить до 140 человек. Продолжительность программ — четыре месяца, по завершении курса слушатели получают диплом государственного образца.

Реутовский Центр ортопедии и протезирования, известный далеко за пределами Подмосковья, предлагает пациентам не только высокотехнологичные протезы, но и обучение, помощь с документами и возможности для адаптивного спорта. Сюда обращаются за помощью бойцы с тяжелыми травмами со всей страны. Филиалы центра работают в Москве, Московской области, Донецке и других регионах.

Основатель центра — Андрей Лазарев — давно занимается общественной работой, поддерживает областное отделение Всероссийского общества инвалидов. Неоднократно посещал новые территории для оказания гуманитарной помощи. Поддерживает семьи мобилизованных и контрактников. Осенью 2026 года избран депутатом Московской областной думы от партии «Единая Россия».

В Подмосковье участникам СВО и их семьям по Народной программе «Единой России» доступны федеральные и региональные меры поддержки. Они включают медицинскую и психологическую помощь, бесплатное протезирование и обеспечение ортопедическими изделиями, санаторно-курортное лечение, выплаты семьям погибших военнослужащих, кредитные каникулы, льготы по газификации и компенсацию 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.