В Подмосковье ИИ ответил на 6 тысяч социальных вопросов жителей

Жители Подмосковья могут получать информацию о выплатах, льготах и других мерах социальной поддержки через цифровые сервисы. Для этого доступны чат-бот «Соцуслуги Подмосковья» в «Максе» и чаты «Социалка», где на вопросы пользователей вместе со специалистами отвечает искусственный интеллект.

Чат-бот работает круглосуточно и помогает узнать, куда обратиться по конкретному вопросу и какие меры поддержки предусмотрены.

«Наш главный приоритет — чтобы каждый житель Подмосковья решал свои социальные вопросы удобно и быстро. Для этого у нас работает чат-бот „Соцуслуги Подмосковья“: он доступен круглосуточно и в любое время подскажет, куда обратиться и какие меры поддержки положены. А в чатах „Социалка“ нашим специалистам помогает искусственный интеллект — он уже взял на себя шесть тысяч обращений: от вопросов, требующих взаимодействия со смежными ведомствами, до конкретной помощи в оформлении выплат и льгот», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В Министерстве социального развития Московской области отметили, что использование искусственного интеллекта позволяет быстрее отвечать на обращения жителей. При этом сотрудники социальных служб могут уделять больше времени вопросам, которые требуют дополнительной работы.

Чат-бот «Соцуслуги Подмосковья» доступен в «Максе» круглосуточно. Пользователь выбирает интересующую тему и получает необходимую информацию без ожидания ответа специалиста.

В чатах «Социалка» консультации проходят при участии сотрудников ведомства и искусственного интеллекта. Задать вопрос можно в рабочее время. Сейчас к сервису подключились более 24 тысяч пользователей.