Комплексную уборку дорог и тротуаров провели в Люберцах

Подрядные организации городского округа Люберцы перешли на усиленный режим уборки опавшей листвы. Это помогает поддерживать чистоту улиц и обеспечивать безопасность движения.

На дорогах и прилегающих территориях задействованы 96 единиц спецтехники, включая поливомоечные машины, пылесосы и погрузчики, а также 120 дорожных рабочих. В Управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации округа рассказали, какие работы проводятся ежедневно.

«Ежедневно коммунальными службами проводится очистка от листьев и мусора проезжей части, парковочных карманов и тротуаров. Выполняются мойка дорожных знаков и остановочных павильонов, опиловка деревьев, уборка урн», — отметили в Управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы.

Комплексная уборка помогает поддерживать порядок на городских территориях и создавать безопасные и комфортные условия для автомобилистов и пешеходов.