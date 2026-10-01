В Подмосковье подали более 118 тысяч заявлений на компенсацию ЖКУ

С начала 2026 года жители Московской области подали свыше 118 тысяч заявлений на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В электронной форме услуги реализованы несколько умных сервисов. Система автоматически проверяет наличие ранее поданного заявления, сведения о регистрации по месту жительства и статусе предпенсионера заявителя. Если она обнаружит, что человек уже подавал заявку на услугу, не прописан в Московской области или его возраст не соответствует требованиям законодательства региона, информация об этом появится на экране.

Кроме того, в личный кабинет совершеннолетних членов семьи, указанных в заявлении, автоматически поступает уведомление о необходимости дать согласие на обработку персональных данных.

Услуга «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Ею могут воспользоваться льготные категории жителей Подмосковья: многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, педагоги в сельской местности и другие.

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются в виде ежемесячных денежных компенсаций. Деньги можно получить на банковский счет, через почтовое отделение и другими способами.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай и категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.