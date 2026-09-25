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    Мособлгаз провел день первокурсника с участием 20 будущих инженеров

    Фото: Мособлгаз

    «Мособлгаз» провел День первокурсника, в котором приняли участие более 20 будущих инженеров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

    Студенты посетили предприятие и увидели свои будущие рабочие места. Для них провели экскурсию, где рассказали о системах газораспределения и газоснабжения региона. По целевым направлениям компании в 2026 году в топовые технические вузы Москвы зачислены 100 студентов-бакалавров и пять магистрантов.

    Еще около 150 человек начали обучение в колледжах Подмосковья по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».

    «Подготовка квалифицированных инженерных кадров — один из приоритетов развития энергетической инфраструктуры региона. Инициативы Мособлгаза по выстраиванию сквозной образовательной траектории и гарантированному трудоустройству выпускников — это пример эффективного партнерства с системой образования, который напрямую влияет на надежность и устойчивость газовой отрасли Подмосковья», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    Система наставничества, регулярные экскурсии на производственные объекты и тематические тимбилдинги, организованные «Мособлгазом», помогают молодым специалистам быстрее адаптироваться на предприятии.

    Целевая подготовка также гарантирует студентам дополнительную стипендию от предприятия, оплачиваемые практики и стажировки под руководством опытных наставников, а также стопроцентное трудоустройство после выпуска.

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