Игорь Брынцалов возглавил фракцию «Единой России» в Мособлдуме

Игорь Брынцалов избран руководителем фракции «Единая Россия» в Мособлдуме восьмого созыва. Решение приняли на первом организационном собрании депутатов партии, а официальная регистрация фракций состоится 1 октября на первом заседании регионального парламента.

Кандидатуру Брынцалова внес президиум регионального политсовета партии.

По итогам выборов в Мособлдуму «Единая Россия» получила 57,25% голосов. Явка на выборах составила 51,58% — более 3 миллионов человек. В 2021 году этот показатель составлял 45,87%, а в 2016-м — 37,7%.

Всего «Единая Россия» получила 39 мандатов в новом составе областного парламента.

«Мы не только увеличились по количеству депутатов, но и значительно обновились. Это значит, что фракция сочетает опыт и новые силы, готовые работать на результат», — отметил Брынцалов.

В Мособлдуму также прошли КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». От «Справедливой России» в парламенте будет представлен один депутат, избранный по одномандатному округу.

Заместителями руководителя фракции «Единая Россия» стали Михаил Терентьев, Лидия Антонова и Олег Жолобов.

Документы о создании фракции направили в Комиссию по регламенту и организации деятельности. Официально все фракции зарегистрируют на первом заседании парламента восьмого созыва 1 октября.