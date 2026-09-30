Технадзор Подмосковья провел 5 тысяч проверок водных коммуникаций с начала года

В Подмосковье с начала 2026 года специалисты провели свыше пяти тысяч выездных проверок на объектах водоснабжения и водоотведения. Работы выполняют в рамках региональной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», отметили в Министерстве ЖКХ региона.

Сегодня технический надзор охватывает 168 объектов коммунальной инфраструктуры. Это проекты по строительству и обновлению сетей водоснабжения и водоотведения, а также возведению очистных сооружений, от которых зависит надежность коммунальных систем и качество услуг для жителей.

С января текущего года завершена приемка 40 объектов. На них полностью выполнены строительно-монтажные работы и проведен предусмотренный комплекс испытаний.

Еще более 100 объектов продолжают реализовывать. Они находятся на разных этапах строительства и модернизации, поэтому специалисты технадзора регулярно контролируют ход работ непосредственно на площадках.

Строительный контроль осуществляет Управление технического надзора капитального ремонта, которое находится в ведении Министерства ЖКХ Московской области.

Специалисты сопровождают проекты на протяжении всего жизненного цикла работ — начиная с обследования объекта и заканчивая его вводом в эксплуатацию. При приемке результаты оцениваются комиссиями с участием экспертов.

Особое внимание уделяют соответствию выполненных работ проектной и рабочей документации. Также проверяют качество строительных материалов, соблюдение действующих норм и правил и результаты необходимых испытаний. Такая система контроля позволяет выявлять нарушения на разных этапах реализации проектов и не допускать их при сдаче объектов.