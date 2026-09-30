Еще 30 объектов ЖКХ начали строить в Подмосковье

С июля по сентябрь в Главгосстройнадзор Московской области поступили извещения о начале работ на 30 объектах коммунальной инфраструктуры. В 17 муниципалитетах строят 23 котельные, четыре водозаборных узла и три комплекса очистных сооружений, при этом 17 объектов намерены завершить уже до конца года.

Девять котельных возводят в Сергиевом Посаде, еще по две — в Богородском и Дмитровском округах. По одному объекту появится в Воскресенске, Долгопрудном, Химках, Подольске, Пушкино, Ступине, Одинцове и Шаховской, а также в Щелкове и Орехово-Зуеве.

Водозаборные узлы строят в Красногорске, Королеве и Ленинском округе. Один из них обеспечит водой жилой комплекс «Богдановский Лес» в деревне Богданиха. Его производительность составит более 1,5 тысячи кубометров в сутки. Другой объект предназначен для технического водоснабжения индустриального парка «Ленинский».

Новые или реконструируемые сооружения появятся в Мытищах, Пушкинском и Одинцовском округах. В поселке ВНИИССОК предусмотрено строительство дополнительных блоков очистки: сначала стоки будут проходить механическую обработку, затем биологическую очистку и доочистку.

Из 30 объектов 17 планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. Завершение еще 12 проектов намечено на 2027 год.