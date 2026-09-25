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    Минсоцразвития Подмосковья: 99% сирот региона живут в семьях

    Фото: Министерство социального развития Подмосковья

    В Московской области почти 20 тыс. детей-сирот живут в семьях — это 99% от общего числа. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

    «Мы не просто передаем ребенка в семью — мы сопровождаем ее и помогаем на каждом этапе. При этом наш безусловный приоритет — сохранение ребенка в родной семье», — сказала Болатаева.

    Если оставить ребенка с родными временно невозможно, его помещают в ресурсную приемную семью — к опытным приемным родителям, которые заботятся о ребенке и помогают наладить отношения с родителями. Такие семьи — это люди с опытом воспитания приемных детей не менее трех лет, прошедшие специальное обучение. Ребенок может находиться там до восьми месяцев, пока специалисты социальных служб работают с кровными родителями.

    Ежегодно через ресурсные семьи проходят более 700 детей, порядка 80% из них в итоге возвращаются к своим мамам и папам. С начала этого года приемные семьи в Подмосковье приняли на воспитание более тысячи детей.

    В 2026 году ежегодное пособие для опекунов и приемных родителей увеличено до 50 677 рублей на каждого ребенка. Ежемесячные выплаты на содержание детей составляют от 19 677 до 23 756 рублей. Детям-сиротам обеспечен бесплатный проезд по территории Подмосковья и Москвы, предусмотрена компенсация к отпуску, студенты колледжей и вузов получают губернаторскую стипендию. По достижении совершеннолетия дети-сироты обеспечиваются жильем.

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