В Химках начали принимать заявки на ярмарку локальных брендов

Центр «Мой бизнес» Московской области открыл прием предварительных заявок от предпринимателей на участие в ярмарке локальных брендов «100% Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Мероприятие пройдет в конце октября в торговом центре «МЕГА Химки». К участию приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства Московской области, которые производят собственную продукцию и развивают локальные бренды.

На ярмарке предприниматели смогут представить свои товары широкой аудитории, привлечь новых покупателей и познакомить жителей региона с продукцией подмосковных производителей.

Для участия необходимо заполнить форму предварительной заявки до 2 октября по ссылке: https://clck.ru/3WBo3G. Количество мест для участников ограничено.

Предстоящий маркет станет 16-м в цикле «100% Подмосковье». Проект объединяет региональных производителей и предпринимателей, чтобы помочь локальным брендам заявить о себе, найти новых покупателей и выстроить деловые связи.

Организаторами мероприятия выступают Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и Центр «Мой бизнес» Московской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

О поддержке бизнеса в Московской области можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/.