Детский сад при гимназии № 9 в Балашихе капитально отремонтируют в этом году
В микрорайоне Купавна городского округа Балашиха завершается капитальный ремонт здания дошкольного отделения гимназии № 9. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
Строительная готовность объекта превысила 95%. На площадке задействованы 30 специалистов и одна единица техники. Строители ведут пусконаладочные работы, завершают отделку и благоустройство прилегающей территории, приступают к сборке и расстановке мебели.
Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
В здании площадью 1247,5 квадратных метра обновили кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установили системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронул все групповые помещения и пищеблок, также обновили фасад.
Завершение работ на объекте планируется в четвертом квартале 2026 года.