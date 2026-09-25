Администрация Люберец обсудила с жителями благоустройство Дзержинского карьера

Во Дворце культуры «Энергетик» в Люберцах 23 сентября прошли общественные обсуждения концепции благоустройства территории Дзержинского карьера. Во встрече приняли участие представители администрации, проектной организации и жители города.

Планируется, что Дзержинский карьер станет круглогодичной зоной отдыха. Здесь появятся спортивные и детские площадки, торговые павильоны, сантехнические помещения, обустроенная зона пляжного отдыха, обновленная набережная и парковочное пространство на 150 автомашин. Для безопасности установят видеонаблюдение.

Общее цветовое решение проекта предлагается сделать приближенным к природной гамме: зеленый, оранжевый и голубой цвета. В презентации представили два вида опор освещения, тип материала для покрытия прогулочной зоны и безопасные резиновые основания для детских площадок.

Представители проектной организации рассказали, что при подготовке концепции учли пожелания и предложения, поступившие в ходе соучаствующего проектирования, а также в ходе опроса на сайте и в социальных сетях.

«Наша основная задача — чтобы карьер стал благоустроенным местом отдыха для самых разных групп населения. Чтобы появились удобные зоны для активного и тихого отдыха. Поступившие в ходе обсуждения предложения также будут учтены», — отметил заместитель главы Люберец Геннадий Голованов.

Весь объем работ по благоустройству Дзержинского карьера разделят на этапы. Первый планируется начать в 2027 году.