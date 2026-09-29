Подготовка к отопительному сезону завершена в Павловском Посаде

Отопление в округе начнут подавать с 1 октября поэтапно. В первую очередь тепло поступит в детские сады, школы и учреждения здравоохранения, затем — в жилой фонд. Полностью обеспечить теплом многоквартирные дома планируют до 10 октября. Запуск блочно-модульных котельных намечен до ноября. При этом подчеркивается, что БМК не являются замещающими: основные котельные округа полностью готовы к работе, а модернизация инфраструктуры продолжится в плановом режиме.

Особое внимание уделили взаимодействию со службами газа и электроэнергии. Управляющим компаниям поручено действовать оперативно: сразу после запуска тепла нужно развоздушить системы во всех многоквартирных домах, чтобы батареи прогревались равномерно. Для жителей Электрогорска подготовлена отдельная информация: со 2 октября РСО «Электрогорск» начинает отопительный сезон. При этом с 00:00 30 сентября до 23:59 3 октября будет временно ограничена подача горячего водоснабжения. Возврат ГВС произойдет одновременно с подачей отопления.

Важным событием станет запуск нового сезона губернаторского проекта «Школьная лига». Это комплексная инициатива, направленная на формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, развитие командного духа и патриотическое воспитание. Жеребьевка среди школ округа уже проведена, составы команд определены. Торжественное открытие сезона запланировано на текущей неделе во Дворце спорта «Надежда».

В сфере благоустройства поставлены дополнительные задачи. Управляющим компаниям и профильным службам поручено усилить утренние работы по уборке мусора на остановочных павильонах. Параллельно продолжается ямочный ремонт дорог и подготовка песко-соляной смеси к зимнему периоду.

Отдельное внимание уделено вопросам здоровья и безопасности жителей. В связи с ростом простудных заболеваний жителям напоминают, что сделать прививку можно в прививочных кабинетах Павлово-Посадской больницы. Если заболевание настигло в выходные дни, врача можно вызвать на дом по номеру 122. Кроме того, сохраняется риск укусов клещей — они по-прежнему активны, поэтому при посещении лесов следует соблюдать осторожность.