Спартакиада госслужащих России по городкам впервые прошла в Подольске
На городошных площадках спортивного комплекса «Труд» в Подольске состоялись соревнования по городошному спорту. Турнир прошел в рамках XVIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти России.
Организаторами состязаний выступили Федеральная дирекция спортивных мероприятий Министерства спорта России и АНО «Центральный спортивный совет государственной службы». За победу боролись команды ключевых министерств и ведомств страны.
По итогам турнира первое место в командном зачете заняла сборная Министерства сельского хозяйства России. Второе место — у команды Гохрана. Третьей стала команда Государственной думы.
Представители Федеральной дирекции спортивных мероприятий высоко оценили качество спортивной инфраструктуры подольского стадиона.
Городошный спорт — старинная русская народная спортивная игра, в которой нужно с определенного расстояния выбивать специальными битами фигуры.