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    Спартакиада госслужащих России по городкам впервые прошла в Подольске

    Фото: Пресс-служба администрации г.о. Подольск

    На городошных площадках спортивного комплекса «Труд» в Подольске состоялись соревнования по городошному спорту. Турнир прошел в рамках XVIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти России.

    Организаторами состязаний выступили Федеральная дирекция спортивных мероприятий Министерства спорта России и АНО «Центральный спортивный совет государственной службы». За победу боролись команды ключевых министерств и ведомств страны.

    По итогам турнира первое место в командном зачете заняла сборная Министерства сельского хозяйства России. Второе место — у команды Гохрана. Третьей стала команда Государственной думы.

    Представители Федеральной дирекции спортивных мероприятий высоко оценили качество спортивной инфраструктуры подольского стадиона.

    Городошный спорт — старинная русская народная спортивная игра, в которой нужно с определенного расстояния выбивать специальными битами фигуры.