Новый корпус бактериологической лаборатории тубдиспансера открыли в Пушкино

В филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера в Пушкино начал работу новый корпус бактериологической лаборатории. Помещения бывшего хозяйственного блока после капитального ремонта переоборудовали для проведения диагностических исследований, сообщили в региональном Минздраве.

После открытия нового корпуса лаборатория сможет выполнять до 300 тысяч исследований в год — это на 30% больше прежнего показателя. Здесь применяют современные методы диагностики, которые позволяют выявлять заболевания, определять их особенности и подбирать лечение.

В лаборатории работают 15 специалистов. Они проводят молекулярно-генетические, клинические микробиологические и иммунологические исследования.

ПЦР-блок состоит из четырех зон, что позволяет разделить этапы работы и снизить риск влияния посторонних факторов на результаты исследований.

Новый корпус также будут использовать для апробации современных лабораторных методик.