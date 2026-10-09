Педагог из Богородского округа примет участие в областном проекте

Богородский городской округ в проекте представляет заместитель директора по воспитательной работе Центра образования «Богородский» имени Д. Е. Пудовкина Людмила Петрова.

Проект реализуется с 2025 года в рамках национального проекта «Кадры» и уже доказал свою эффективность. В прошлом сезоне из 188 заявок были отобраны 55 кандидатов, 41 участник успешно прошел аттестацию, а 22 человека назначены на руководящие должности. В новом потоке участников ждет насыщенная программа: образовательные модули, тренинги, решение проектных задач, стажировки в ведущих школах региона и встречи с экспертами в сфере управления образованием.

Для Людмилы Петровой участие в проекте — это возможность не только развить управленческие компетенции, но и представить опыт Богородского округа на региональном уровне. Ее ежедневная работа в школе — это поддержка учеников, создание атмосферы, в которой хочется расти и пробовать новое, воспитание ценностей. Теперь эти навыки станут частью большого регионального движения.