Более 9 тысяч жителей прошли онкоскрининг в стоматологии Ленинского округа

С начала 2026 года в Видновской стоматологической поликлинике обследование на ранние признаки заболеваний полости рта прошли 9500 человек. Показатель превысил установленный план в два раза.

Врач-стоматолог Алина Григорьева рассказала, что в повседневной практике используется аутофлуоресцентная стоматоскопия с помощью аппарата АФС-17.

В полость рта направляется луч света длиной 400 нанометров: здоровые ткани светятся зеленым, а патологические участки проявляются в виде пятен. Это позволяет заподозрить патологию.

Обследование начинается с визуального осмотра, затем в затемненной комнате врач тщательно осматривает слизистую с помощью аппарата. Исследование занимает несколько минут, не требует вмешательства и не вызывает болезненных ощущений.

При обнаружении изменений пациента направляют в специализированный онкологический центр для углубленной диагностики. За девять месяцев такие случаи были — у некоторых пациентов подтвердилось злокачественное заболевание на ранней стадии.

Алина Григорьева отметила, что в идеале проходить такое обследование нужно раз в полгода-год: оно занимает немного времени и позволяет своевременно обратить внимание на изменения.

Обследование проводится бесплатно по полису ОМС. Записаться можно через региональный портал Госуслуг, по телефону единой службы 122 или лично в регистратуре. При первом обращении потребуются паспорт, полис ОМС и СНИЛС.