Расчетный центр Подмосковья: справка об отсутствии долга за ЖКУ доступна онлайн

Жителям Подмосковья доступны электронные справки о задолженности за жилищно-коммунальные услуги и выписки из финансово-лицевого счета. Об этом напомнили в Едином расчетном центре региона.

Получить документы можно через личный кабинет на сайте центра или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Для оформления нужно открыть раздел обращений, выбрать категорию «Расчеты и начисления» и пункт «Выдача справок», после чего указать нужный документ и отправить заявку. При необходимости к ней следует прикрепить фотографии документов.

Ответ на обращение поступает в течение суток, справки оформляют до трех рабочих дней. Документ об отсутствии долга становится доступна через три-пять дней после полной оплаты ЖКУ. Получить его могут собственники и зарегистрированные жильцы.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что Единый расчетный центр расширяет использование цифровых сервисов и совершенствует работу с обращениями жителей.