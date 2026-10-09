Подмосковье и ВНИРО наладят сотрудничество для развития аквакультуры

Подмосковные рыбоводческие предприятия смогут активнее использовать разработки российских ученых благодаря соглашению между региональным Минсельхозом и филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Документ предусматривает научное сопровождение отрасли, развитие аквакультуры и увеличение выпуска отечественной рыбной продукции. Соглашение подписали министр сельского хозяйства и продовольствия области Виталий Мосин и руководитель филиала института на выставке «Золотая осень».

Сотрудничество должно помочь расширить работу рыбоводческих хозяйств и укрепить продовольственную безопасность региона. В числе ожидаемых результатов — обеспечение предприятий качественным посадочным материалом, отечественными кормами и консультациями профильных специалистов.

По словам Виталия Мосина, объединение научных исследований с практической работой хозяйств позволит внедрять новые решения непосредственно в производство.

Филиал ВНИРО расположен в Дмитрове. Его специалисты изучают технологии товарного рыбоводства, занимаются искусственным воспроизводством ценных видов рыб и сохранением их разнообразия. Кроме того, ученые наблюдают за экологическим состоянием водоемов и совершенствуют методы выращивания молоди карповых и осетровых пород.

Институт ведет научную деятельность с 1932 года, когда был создан Центральный научно-исследовательский институт прудового рыбного хозяйства. В 2015 году организация вошла в структуру ВНИРО.

За время работы ученые разработали технологии промышленного разведения растительноядных рыб, методы выращивания нескольких видов рыб в одном водоеме и специальные кормовые рационы. Также институт создал методики использования водохранилищ для рыбного хозяйства и криобанк редких и исчезающих видов рыб.

Помимо исследований, филиал оказывает консультационные и образовательные услуги, развивает рекреационное рыболовство и выпускает специализированные пищевые биологически активные добавки.