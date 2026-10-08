Врип главы Балашихи проверил работу детского сада в Алексеевской роще

Сергей Лукичев вместе с председателем Московской областной Думы Игорем Брынцаловым и депутатом Государственной думы Сергеем Юровым осмотрел дошкольное учреждение «Сказка», которое открылось этой осенью. В нем занимаются 380 детей в 10 группах.

Здание полностью укомплектовано: здесь работают 20 воспитателей и семь профильных специалистов, среди которых — логопеды, психологи, инструкторы по физической культуре и музыкальные руководители.

«В нашем саду есть все для образования и воспитания детей. Проводятся различные занятия, такие как мнемотехника. У нас много интерактивного оборудования, которое применяется в образовательной деятельности», — поделилась старший воспитатель Любовь Шаронова.

На трех этажах детского сада при средней школе № 26 разместились помещения для кружков, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для педагогов, пищеблок и прачечная. На прилегающей территории обустроили площадки с современным игровым оборудованием.

«Мы прошли, посмотрели, как идут занятия, пищеблок посмотрели — все качественно, на высоком уровне. Проект хороший: светлые помещения, просторные; спортивный зал, актовый зал — все необходимое здесь закуплено», — отметил Игорь Брынцалов.

Кроме того, в Алексеевской роще сейчас возводят детскую поликлинику, которая после запуска будет принимать до 400 пациентов в сутки. На очереди — и другие социальные объекты.

«Здесь, в Алексеевской роще, помимо детского сада, где мы с вами сегодня находимся, в перспективе будет построена большая школа за счет средств инвестора. И еще одна школа, воспитательно-образовательный комплекс, за счет средств бюджета Московской области. Это очень важно: здесь молодой микрорайон, много обучающихся. И наша задача — реагировать на эти наказы», — подчеркнул Сергей Юров.

В этом году в Подмосковье по Народной программе «Единой России» открыли свыше 30 новых учебных заведений. Еще 83 капитально отремонтированы, включая 34 детских сада. В будущем эта работа продолжится. До 2030 года в Балашихе запланировано строительство трех дошкольных отделений и трех воспитательно-образовательных комплексов. Также преобразят восемь школ и 11 детских садов.