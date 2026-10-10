Новую транспортную развязку построят у деревни Варварино в Дмитровском округе

Депутат Государственной Думы Денис Кравченко провел мониторинг строительства транспортной развязки на пересечении Дмитровского шоссе (А104) и федеральной трассы А107 «ММК». Первый этап проекта — развязка на пересечении ЦКАД и А107 — уже реализован в 2025 году.

В ходе мониторинга Денис Кравченко пообщался с подрядчиком, сверил сроки и обсудил ход работ с местными жителями. Как рассказал старший прораб ООО «СК Автодор» Александр Дворцов, уже началась активная фаза: ведется пробная забивка железобетонных свай под опоры и съезды, обустройство временных дорог для проезда копровой установки, переустройство наружных сетей и наружного освещения. Проектом предусмотрено строительство направленного левоповоротного съезда с путепроводом через Дмитровское шоссе, устройство дублера и реконструкция светофорных объектов.

Староста деревни Варварино Андрей Ермаков сообщил, что жители довольны строительством развязки, но у них есть вопросы: будет ли удобно выезжать и заезжать в деревню, установят ли шумозащитные щиты и появится ли пешеходная зона между автобусной остановкой и станцией. Денис Кравченко ответил, что развязка позволит проходить участок без барьеров и светофоров, будут установлены шумозащитные щиты, приведены в порядок остановки, сохранен пешеходный переход с кнопкой вызова, а также обустроена пешеходная зона между остановкой и станцией.

В Дмитровском округе в 2026 году запланирован ремонт 81 км дорог: 53 км муниципальных, 18 км региональных и 10 км федеральных. На муниципальных дорогах работы завершены на 53 участках из 54. На региональных отремонтировано 12 км из 18, оставшиеся участки планируется завершить до 1 ноября. На федеральной трассе А104 «Москва — Дмитров — Дубна» отремонтировано 10 км.

«Завершение второго этапа строительства запланировано на декабрь 2027 года. Для нас важно не просто построить дороги, делать их удобными и безопасными, чтобы было комфортно и автомобилистам, и пешеходам. Держим работы на контроле», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.