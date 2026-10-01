360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подмосковные педагоги вышли в финал шоу «Классная тема!»

    Фото: Пресс-служба Министерства просвещения РФ

    Учителя из Московской области вошли в число финалистов телешоу «Классная тема!». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Голосование проходило с 21 по 27 сентября в сервисе «Опросы» «Сферума» на базе национального мессенджера «MAX». В финал вышли учитель математики Гимназии им. Е.М. Примакова Одинцовского городского округа Денис Слонимский и учитель русского языка и литературы школы №26 им. В.Н. Никишина города Балашихи Руфина Байкова.

    За право выхода в финал боролись 35 полуфиналистов, каждый из которых представил урок по своему предмету. В начале 2027 года финалисты примут участие в финальном шоу на телеканале «Россия».

    Телешоу «Классная тема!» реализуется уже пятый год Министерством просвещения Российской Федерации и телеканалом «Россия». Проект является частью федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети». Оператор проекта — Фонд Гуманитарных Проектов.

    Ветеран войны Михаил Еськин в Солнечногорске отметил 100-летний юбилей

    Монтаж навеса над трибунами начали на стадионе «Спартак» в Можайске

    Лесопарк в деревне Шульгино откроют в Одинцовском округе летом 2027 года

    Жители Химок приняли участие в дистанционном голосовании

    Блочно-модульную котельную построят в деревне Кузнецы

    Глава Балашихи Юров и депутат Госдумы Пахомов проголосовали на выборах

    Жеребьевку нового сезона Школьной лиги провели в Павловском Посаде

    Подмосковных производителей косметики пригласили на международную выставку

    Открытие всероссийской олимпиады «Безопасные дороги» прошло в Ногинске

    В Химках начали принимать заявки на ярмарку локальных брендов

    Фонтан и качели появятся на площади Партизан в Рузе в 2017 году

    Новую котельную в селе Барановском обеспечили электроэнергией в Воскресенске