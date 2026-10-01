Подмосковные педагоги вышли в финал шоу «Классная тема!»

Учителя из Московской области вошли в число финалистов телешоу «Классная тема!». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Голосование проходило с 21 по 27 сентября в сервисе «Опросы» «Сферума» на базе национального мессенджера «MAX». В финал вышли учитель математики Гимназии им. Е.М. Примакова Одинцовского городского округа Денис Слонимский и учитель русского языка и литературы школы №26 им. В.Н. Никишина города Балашихи Руфина Байкова.

За право выхода в финал боролись 35 полуфиналистов, каждый из которых представил урок по своему предмету. В начале 2027 года финалисты примут участие в финальном шоу на телеканале «Россия».

Телешоу «Классная тема!» реализуется уже пятый год Министерством просвещения Российской Федерации и телеканалом «Россия». Проект является частью федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети». Оператор проекта — Фонд Гуманитарных Проектов.