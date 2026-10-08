Работники Загорской ГАЭС сдали 9 литров крови на корпоративной акции

Сотрудники Загорской ГАЭС — филиала ПАО «РусГидро» — приняли участие в корпоративной донорской акции. Об этом сообщили в региональном Минэнергетики.

Выездное мероприятие прошло на базе отделения переливания крови Сергиево-Посадской районной больницы. Участниками осеннего Дня донора стали 20 работников станции, в общей сложности они сдали девять литров крови. После обязательных лабораторных исследований кровь поступит в медицинские учреждения Сергиево-Посадского округа: ее используют для лечения пациентов стационара и помощи роженицам в Сергиево-Посадском родильном доме.

К опытным участникам присоединились три новых донора. Среди них — инженер производственно-технической службы Анастасия Сафарова, для которой эта донация стала первой.

«Мой муж — донор крови, да и коллеги регулярно сдают. Я много лет наблюдала за ними и давно хотела присоединиться, но все время откладывала. Помогать людям — это по-настоящему важно, донорская кровь действительно спасает жизни. В итоге, решилась. Немного нервничала перед процедурой, но она прошла легко, после нее было отличное самочувствие», — рассказала Сафарова.

Донорское движение на Загорской ГАЭС развивается с 2017 года. Акции проводятся несколько раз в год, в них участвуют специалисты из разных подразделений станции — как из Сергиева Посада, так и из поселка Богородское.