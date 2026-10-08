360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Работники Загорской ГАЭС сдали 9 литров крови на корпоративной акции

    Фото: Загорская ГАЭС

    Сотрудники Загорской ГАЭС — филиала ПАО «РусГидро» — приняли участие в корпоративной донорской акции. Об этом сообщили в региональном Минэнергетики.

    Выездное мероприятие прошло на базе отделения переливания крови Сергиево-Посадской районной больницы. Участниками осеннего Дня донора стали 20 работников станции, в общей сложности они сдали девять литров крови. После обязательных лабораторных исследований кровь поступит в медицинские учреждения Сергиево-Посадского округа: ее используют для лечения пациентов стационара и помощи роженицам в Сергиево-Посадском родильном доме.

    К опытным участникам присоединились три новых донора. Среди них — инженер производственно-технической службы Анастасия Сафарова, для которой эта донация стала первой.

    «Мой муж — донор крови, да и коллеги регулярно сдают. Я много лет наблюдала за ними и давно хотела присоединиться, но все время откладывала. Помогать людям — это по-настоящему важно, донорская кровь действительно спасает жизни. В итоге, решилась. Немного нервничала перед процедурой, но она прошла легко, после нее было отличное самочувствие», — рассказала Сафарова.

    Донорское движение на Загорской ГАЭС развивается с 2017 года. Акции проводятся несколько раз в год, в них участвуют специалисты из разных подразделений станции — как из Сергиева Посада, так и из поселка Богородское.

    Читайте также

    День открытых дверей прошел во Дворце спорта «Багратион» в Можайске

    Подмосковный спортсмен Ерофеев победил на чемпионате России по спорту глухих

    Подмосковье представит энергопроекты на Российской энергетической неделе

    Мотопробегом завершили сезон байкеры округа Пушкинский

    В Пушкино прошел десятый фестиваль «Ашукино-ФЭСТ»

    Дни открытых дверей проведут в Коломенском перинатальном центре в октябре

    Подмосковная компания выпустила стеклянный стол для тенниса

    Военно-спортивная игра «Юнармейский спецназ» прошла в Воскресенске

    Команда школьного лесничества из Можайского округа победила на областном слете

    Военно-историческая игра прошла в Чехове

    Мост через реку Клязьму в Мытищах построили более чем наполовину

    Два педагога из Электростали получили премии Минкультуры РФ