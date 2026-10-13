Подмосковный врач Колесникова назвала 5 правил профилактики обострения гастрита

Осенью у людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут чаще возникать неприятные симптомы. Чтобы снизить риск обострения гастрита и язвенной болезни, важно следить за питанием, осторожно принимать обезболивающие препараты и не игнорировать тревожные сигналы организма. Об этом рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Мария Колесникова.

По словам специалиста, на самочувствие могут влиять стресс, изменения привычного рациона и режима дня. Осенью люди нередко едят больше жирной и тяжелой пищи, что создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Врач рекомендовала придерживаться нескольких правил профилактики.

Первое — питаться регулярно и небольшими порциями. Предпочтение стоит отдавать теплым блюдам, приготовленным на пару, отварным или запеченным продуктам.

Второе — соблюдать осторожность при приеме обезболивающих и жаропонижающих средств. Некоторые препараты, в частности нестероидные противовоспалительные средства, могут повреждать слизистую желудка. Необходимость их приема и способы снижения риска осложнений следует обсудить с врачом.

Третье — уделять внимание отдыху и управлению стрессом. Полноценный сон и прогулки на свежем воздухе помогут поддерживать привычный режим и лучше справляться с эмоциональной нагрузкой.

Четвертое — ограничить продукты и напитки, которые могут усиливать симптомы. Врач советует отказаться от алкоголя, крепкого кофе натощак, острых специй, маринадов и свежей выпечки, особенно если они вызывают дискомфорт.

Пятое — не откладывать обращение к специалисту при появлении боли натощак или ночью, изжоги и тяжести после еды. Такие симптомы требуют внимания и могут указывать на заболевание желудочно-кишечного тракта.

Отдельно врач предупредила о признаках возможного желудочно-кишечного кровотечения или другого опасного состояния. Черный стул, рвота с содержимым, похожим на кофейную гущу, а также внезапная сильная боль в животе требуют немедленного вызова скорой помощи.