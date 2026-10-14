360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Свыше 4,7 тысячи выплат на протезы и слуховые аппараты оформили в Подмосковье

    Фото: медиасток.рф

    С начала года на портале госуслуг Московской области оформили более 4,7 тысячи выплат на протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

    Жители Московской области без инвалидности, которым нужно протезирование по медпоказаниям, могут получить бесплатную протезно-ортопедическую помощь, если среднедушевой доход семьи не больше трех прожиточных минимумов. Бесплатное слухопротезирование доступно независимо от дохода.

    Услуга находится в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Для подачи заявления нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы.

    Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если какие-либо файлы прикреплены неверно, заявителю отображается соответствующая подсказка, после чего он может сразу заменить документы.

    Если будет принято положительное решение, заявителя включат в реестр граждан, которые имеют право на протезно-ортопедическую помощь.

    Читайте также

    Портал «Цифровой регион» стал финалистом премии BISA

    Свыше 700 операций по удалению катаракты провели в Ступине с начала года

    Обновленный терапевтический корпус Раменской больницы вновь откроет свои двери в конце марта

    Педагоги из Богородского округа стали призерами областного конкурса

    Работу отопления проверили в школе № 4 в Солнечногорске

    Каток на Торговой площади обустроят в Дмитрове

    Артисты театра ростовых кукол поздравили учителей в Воскресенске

    В Миcайловской школе открыли проект по дорожной грамотности

    Глава Серпухова поздравил педагога Анастасию Бутенко с двойным праздником

    Александр Двойных стал сенатором России от Мособлдумы

    Александр Двойных на агропромышленной выставке "День поля Московской области"

    Депутат Химок посетила предприятие по изготовлению бронзовых скульптур

    Акция по безопасности на железной дороге прошла в Солнечногорске

    В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс детского рисунка

    Детские рисунки