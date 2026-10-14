Свыше 4,7 тысячи выплат на протезы и слуховые аппараты оформили в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области оформили более 4,7 тысячи выплат на протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Жители Московской области без инвалидности, которым нужно протезирование по медпоказаниям, могут получить бесплатную протезно-ортопедическую помощь, если среднедушевой доход семьи не больше трех прожиточных минимумов. Бесплатное слухопротезирование доступно независимо от дохода.

Услуга находится в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Для подачи заявления нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы.

Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если какие-либо файлы прикреплены неверно, заявителю отображается соответствующая подсказка, после чего он может сразу заменить документы.

Если будет принято положительное решение, заявителя включат в реестр граждан, которые имеют право на протезно-ортопедическую помощь.