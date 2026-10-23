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    Неисправные светофоры отремонтировали еще в 11 округах Подмосковья

    Фото: Собкоры РИАМО

    В 11 округах Подмосковья привели в нормативное состояние неисправные светофоры, выявленные при обследовании региональной дорожной сети. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

    Работы провели в Лосино-Петровском на улице Первомайской, во Фрязине на проспекте Мира, в Красногорске на пересечении улицы Жуковского и Волоколамского шоссе, в Наро-Фоминске на улице Профсоюзной, в Орехово-Зуеве на улице Гагарина, в Дмитрове на улице Профессиональной, в Серпухове в городе Протвино на пересечении Заводского проезда и Серпуховского шоссе.

    Также светофоры отремонтировали в Щелково на Пролетарском проспекте и в поселке городского типа Монино на улице Железнодорожной, в Коломне в поселке Радужный на Песковском шоссе, в Солнечногорске в поселке городского типа Менделеево на улице Куйбышева и в Раменском в деревне Осеченки на пересечении улицы Капустинской и Егорьевского шоссе.

    Меры по восстановлению работоспособности светофоров приняли как в городской черте, так и в малых населенных пунктах.

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