Школу построят в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске

В жилом квартале «Ильинские луга» в Красногорске возводят школу площадью 24 тысячи квадратных метров. Сейчас на объекте монтируют кровлю, прокладывают инженерные коммуникации и подключают отопление, сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

На прилегающей территории занимаются благоустройством.

Школа будет рассчитана на 60 классов. В здании разместят учебные кабинеты, мастерские, медицинский блок, столовую на 750 мест, актовый и спортивные залы, а также помещения для администрации и методической работы.

На территории обустроят стадион, игровые и событийные площадки, велопарковку. Проект озеленения предусматривает газоны, деревья и кустарники, чтобы пространство подходило для занятий, прогулок и отдыха.

В «Ильинских лугах» уже построили 28 жилых домов, школу на 1500 мест и четыре детских сада суммарно на 1200 воспитанников. Сейчас здесь также возводят детсад на 350 мест, поликлинику на 400 посещений за смену и пожарное депо.

Среди особенностей квартала — зеленый пешеходный бульвар и игровое пространство «Гравити» с космической тематикой, зонами для активных игр и отдыха жителей разных возрастов.

Проект реализует компания «ПИК».