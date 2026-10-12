Мособлдума рассмотрит законопроект о льготах для малых технологических компаний

Мособлдума 15 октября планирует рассмотреть законопроект о снижении региональной части налога на прибыль для малых технологических компаний. Инициатива направлена на поддержку технологического бизнеса: в Подмосковье работают более 300 таких предприятий.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пояснил, что мера призвана помочь компаниям развиваться и вкладывать больше средств в собственные проекты.

«Президент обозначил четкий ориентир: к 2030 году выручка малых технологических компаний должна вырасти в семь раз. Для решения этой задачи нужны реальные экономические стимулы. Сегодня в Подмосковье насчитывается свыше 300 таких компаний, и наш законопроект предлагает уменьшить для них региональную часть налога на прибыль организаций», — рассказал он.

Возможность устанавливать пониженные ставки налога на прибыль для отдельных категорий организаций предусмотрена федеральным законодательством. Если законопроект примут, компании смогут направлять сэкономленные средства на разработку новых технологий, приобретение оборудования и расширение инженерных команд.

Как отметил Игорь Брынцалов, развитие технологического бизнеса важно не только для самих предприятий. Такие компании создают рабочие места для квалифицированных специалистов, пополняют бюджет за счет налогов и разрабатывают новые решения для экономики.