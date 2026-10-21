Третий этап Школьной лиги по футзалу прошел в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

20 октября площадкой третьего группового этапа Единой школьной лиги по футзалу стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Авангард» в Солнечногорске. За выход в следующую стадию боролись сборные гимназии № 6, Обуховской, Ложковской и Тимоновской школ.

Право продолжить соревнования в четвертьфинале получили футболисты Тимоновской школы и гимназии № 6. Следующие встречи в рамках четвертого этапа запланированы на 22 октября. На площадку выйдут представители лицея № 8, Андреевской и Поваровской школ и школы № 2.

«Поздравляю команды с яркими играми! Спасибо тренерам и болельщикам за поддержку. Впереди новые туры, а значит — еще больше спортивного азарта и ярких матчей!» — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Инициатором создания масштабного проекта «Единая школьная лига» выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В текущем сезоне округ представляют сборные 16 школ. Участники соревнуются в пяти дисциплинах: футзале, волейболе, баскетболе 3×3, шахматах и настольном теннисе.