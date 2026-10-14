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    Гостей 188 гостиниц и отелей Подмосковья начали заселять по цифровому ID

    Фото: Фото с сайта отеля

    В Московской области 188 средств размещения туристов получили возможность заселять гостей с помощью цифрового ID в национальном мессенджере «Макс». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Еще 177 средств размещения готовят оборудование для внедрения такой технологии.

    Цифровой ID — электронное удостоверение личности на основе подтвержденной учетной записи на «Госуслугах». Оно создается в приложении национального мессенджера «Макс» и позволяет удостоверять личность человека без предъявления бумажных документов.

    Для быстрой регистрации при заезде в отель туристу нужно открыть приложение «Макс», перейти в раздел «Цифровой ID», выбрать вкладку «Паспорт» и показать сотруднику гостиницы QR-код для считывания. Затем следует нажать кнопку подтверждения и показать второй QR-код для подтверждения личности.

    Паспортные данные гостя автоматически загружаются в систему отеля из государственных баз данных, а поля регистрационной анкеты заполняются автоматически. После этого можно получить ключи от номера.

    Сервис доступен и для детей, которые заселяются в отель с родителями, при условии, что данные свидетельства о рождении подгружены в цифровой профиль одного из родителей. Такой механизм сокращает время оформления гостя до нескольких минут и исключает риски ошибок при заполнении бумажных анкет.

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