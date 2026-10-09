Муниципальный этап конкурса «Волонтеры Подмосковья» прошел в Воскресенске

В комфортной и непринужденной атмосфере участники рассказали комиссии о своем волонтерском опыте, поделились идеями по работе муниципальных штабов и взглядами на развитие движения. Три победителя — Сергей и Анна Морозовы, а также Анжелика Еженкова — набрали наибольшее количество баллов и перешли на региональный этап.

Волонтерское движение в округе активно развивается. Добровольцы участвуют в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО и их семей, проводят экологические акции, помогают маломобильным гражданам и людям с ОВЗ. Кроме того, волонтеры содействуют организации спортивных и игровых программ, проводят профилактические рейды совместно с инспекторами ГИБДД и «добрые уроки» в образовательных учреждениях. Активисты делятся историями успеха, объясняя, что каждый может внести свой вклад в общее дело.

«Волонтерство дает ценный опыт, новые знакомства и чувство причастности к важным изменениям», — отметила заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева.