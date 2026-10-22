360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Советники колледжа «Московия» пройдут обучение воспитательной работе

    Фото: Министерство образования Московской области

    Советники директора по воспитанию колледжа «Московия» в Домодедово проходят очный этап программы повышения квалификации «Организация воспитательной работы с учетом отраслевой специфики образовательной программы СПО». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Обучение идет на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования имени К. Д. Ушинского. Участники знакомятся с методами организации воспитательной деятельности, которые можно применять при работе со студентами разных специальностей.

    Особое внимание уделяется развитию студенческих инициатив, организации внеучебной деятельности и формированию ценностных ориентиров.

    В колледже отметили, что полученные знания и практические инструменты советники планируют использовать в работе. По данным колледжа, это позволит совершенствовать воспитательную среду, поддерживать студенческое самоуправление и расширять участие обучающихся в социально значимых проектах.

    Организатором программы выступает Федеральный центр развития воспитания в системе СПО ВДЦ «Смена». Ее цель — совершенствование воспитательной работы в колледжах с учетом специфики разных отраслей профессионального образования.

    Читайте также

    ВРИП главы Павлово-Посадского округа проверил благоустройство Электрогорска

    Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по поддержке людей с инвалидностью

    Детский реабилитационный центр «Родничок» в Реутове после капремонта

    Фестиваль акварели «Яблоневый сад» начнется в Лобне 17 октября

    Итоги межрегионального турнира по волейболу подвели в Серпухове

    Школу № 2 в Лобне капитально отремонтировали по нацпроекту

    Лекция об обороне Москвы в 1941 году прошла в Наро-Фоминске

    Расписание электричек Казанского направления изменится с 12 октября

    В Щелково строят дом для 330 семей из аварийного жилья

    В Подмосковье с начала года оформили более 2 тысяч заявлений на соцуслуги

    Рейд по торговым точкам провели в Химках

    Более тысячи заявлений на возмездную опеку подали в Подмосковье с начала года

    Встреча молодых педагогов прошла в Чехове