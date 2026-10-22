Советники колледжа «Московия» пройдут обучение воспитательной работе

Советники директора по воспитанию колледжа «Московия» в Домодедово проходят очный этап программы повышения квалификации «Организация воспитательной работы с учетом отраслевой специфики образовательной программы СПО». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Обучение идет на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования имени К. Д. Ушинского. Участники знакомятся с методами организации воспитательной деятельности, которые можно применять при работе со студентами разных специальностей.

Особое внимание уделяется развитию студенческих инициатив, организации внеучебной деятельности и формированию ценностных ориентиров.

В колледже отметили, что полученные знания и практические инструменты советники планируют использовать в работе. По данным колледжа, это позволит совершенствовать воспитательную среду, поддерживать студенческое самоуправление и расширять участие обучающихся в социально значимых проектах.

Организатором программы выступает Федеральный центр развития воспитания в системе СПО ВДЦ «Смена». Ее цель — совершенствование воспитательной работы в колледжах с учетом специфики разных отраслей профессионального образования.