Ремонт крыши дома на улице Филиппова завершили в Подольске

Глава округа Григорий Артамонов отметил, что комфорт и безопасность - это самое главное в муниципалитете.



«Программу капремонта мы продолжаем последовательно и всегда держим качество работ на контроле», — прокомментировал руководитель Подольска.



Кроме того, в ближайшие годы в доме планируется ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также замена лифтового оборудования. Контроль за качеством работ на всех этапах осуществляли специалисты Управления технического надзора капитального ремонта. С начала года в округе было отремонтировано 24 дома.