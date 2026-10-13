ИИ-ассистенты, цифровые двойники и автоматические склады. Воробьев — о планах развития роботизации в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Воробьев посетил промышленную выставку CIIF в Шанхае
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Китайскую международную промышленную выставку CIIF, где представили новейшие разработки в сферах робототехники, металлообработки и интеллектуального производства. О ходе визита и развитии роботизации в Подмосковье рассказали в пресс-службе главы региона.
Роботы и автоматизация: опыт Китая
Выставка проходит в Шанхае с 12 по 16 октября и объединяет около трех тысяч технологических компаний со всего мира. В центре внимания 26-го форума — интеллектуальное производство и трансформация промышленности. Экспозиция занимает более 300 тысяч квадратных метров.
Андрей Воробьев осмотрел стенды китайских компаний Estun, Siasun, Zhejiang, Fairnio и Agibot, специализирующихся на роботах и автоматизации, а также производителей оборудования для металлообработки Longxin Laser, Haitian Laser и Bodor Laser.
«Мы сегодня посещаем крупнейшую в мире индустриальную выставку, где представлены различные современные решения в робототехнике, автоматизации процессов. Почти 25% регионального продукта Московской области — это производства, в том числе перерабатывающие. Мы заинтересованы в том, чтобы наши компании использовали все умные решения, а также, чтобы роботы и все, что касается автоматизации производилось в Подмосковье», — отметил Воробьев.
На выставке демонстрируют промышленных роботов, ИИ-ассистентов, цифровые двойники, системы машинного зрения и интеллектуальную логистику. Отдельные зоны посвятили гуманоидным роботам, сервисным устройствам для ухода за пожилыми людьми, беспилотному транспорту и альтернативной энергетике.
Многие участники представляют целые автоматизированные производственные линии, где роботы выполняют сварку, сборку, обслуживание станков и контроль качества.
«Мы находим партнеров и в Китае, очень дорожим этими отношениями. Надеюсь, что каждый такой визит поможет и китайским компаниям спланирвать производство на территории Подмосковья, и российским — обеспечивать спрос на автоматизированные линии или роботов, которые сегодня все чаще используются, в том числе, для повышения конкурентноспособности», — подчеркнул губернатор Подмосковья в интервью ТАСС.
По его словам, регион активно изучает опыт китайских партнеров.
Собственное производство роботов
В Московской области открыты индустриальные парки, где производители робототехники могут арендовать землю по символической ставке — один рубль за один квадратный метр в год.
В регионе также формируется кластер промышленной и складской робототехники. Среди его участников — «Смарт Робот», «Семаргл роботикс», «Нью Лайн Инжиниринг», «Битроботикс», «Валдай Роботы», «Росатом ИнтелМаш» и «Подмосковный завод роботов». Компании разрабатывают манипуляторы, автоматизированные системы хранения, краны-штабелеры, мобильные платформы и другие решения для производства и логистики.
Российская компания «Смарт Импорт» совместно с китайской CRP Robot готовит к 2027 году запуск производства промышленных роботов в ГИП «Титан» в Ленинском городском округе. Еще один крупный проект планируют реализовать в Дмитровском индустриальном парке — там появится фабрика роботов для складской логистики.
«У нас также есть большой проект в Дмитровском индустриальном парке — это будет фабрика по производству роботов для логистики, для складов. Московская область — это четверть складов нашей страны, потому что большинство распределительных сетей, маркетплейсы расположены у нас. Мы заинтересованы в максимальной роботизации и автоматизации этих процессов. Для нас это экономически очень важно», — уточнил Андрей Воробьев.
Для развития отрасли регион предлагает субсидии до 20% капитальных затрат, но не более 500 миллионов рублей, при инвестициях от 500 миллионов рублей. Производителям и интеграторам доступна льготная аренда земли, а компаниям, вложившим от 100 миллионов рублей в частные индустриальные парки, — компенсация до 50% арендных расходов.
Предприятия, внедряющие роботов, могут получить инвестиционный налоговый вычет до 90% вложений в основные средства за счет региональной части налога на прибыль. Для логистических центров с инвестициями в роботизацию от 50 миллионов рублей на три года сокращают налогооблагаемую базу по налогу на имущество.
Роботизация предприятий и складов
В Подмосковье автоматизированные решения уже применяют в машиностроении, фармацевтике и логистике. Так, на «Метровагонмаше» работают роботизированные системы, на «Тонаре» 12 сварочных манипуляторов собирают рамы полуприцепов.
Компания «Петровакс Фарм» автоматизировала подготовку компонентов, проверку шприцев и стерилизацию препаратов, а «Щелково Агрохим» роботизировала цех средств защиты растений: там действуют восемь технологических и пять роботизированных линий.
Московская область первой в стране утвердила стандарт роботизации складов. Он предусматривает цифровизацию всех этапов обработки товаров — от приемки и высотного хранения до сортировки и отгрузки. На новых складах площадью от 30 тысяч до 100 тысяч квадратны метров необходимо автоматизировать не менее трех из пяти операций, а на объектах свыше 100 тысяч квадратных метров — все пять.
Так, на складе Gloria Jeans в Подольске компания «Комитас» объединила хранение, перемещение и сортировку в единую систему. Она обрабатывает до 12 тысяч отправлений в час, а внутри стеллажей коробки перемещают 112 роботов.
Роботизированные решения работают и в распределительном центре «Магнит» в Подольске, где ежедневно обрабатывают более 60 тысяч коробок. На складе «Восток-Сервиса» мобильные роботы, доставляющие стеллажи к сотрудникам, помогли увеличить производительность в четыре раза.