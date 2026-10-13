Сегодня 10:56 ИИ-ассистенты, цифровые двойники и автоматические склады. Воробьев — о планах развития роботизации в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев посетил промышленную выставку CIIF в Шанхае Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Подмосковье

Инвестиции

Выставки

Роботы

Андрей Воробьев

Налоги

Заводы

Китай

Промышленность

Маркетплейсы

Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Китайскую международную промышленную выставку CIIF, где представили новейшие разработки в сферах робототехники, металлообработки и интеллектуального производства. О ходе визита и развитии роботизации в Подмосковье рассказали в пресс-службе главы региона.

Роботы и автоматизация: опыт Китая Выставка проходит в Шанхае с 12 по 16 октября и объединяет около трех тысяч технологических компаний со всего мира. В центре внимания 26-го форума — интеллектуальное производство и трансформация промышленности. Экспозиция занимает более 300 тысяч квадратных метров. Андрей Воробьев осмотрел стенды китайских компаний Estun, Siasun, Zhejiang, Fairnio и Agibot, специализирующихся на роботах и автоматизации, а также производителей оборудования для металлообработки Longxin Laser, Haitian Laser и Bodor Laser. «Мы сегодня посещаем крупнейшую в мире индустриальную выставку, где представлены различные современные решения в робототехнике, автоматизации процессов. Почти 25% регионального продукта Московской области — это производства, в том числе перерабатывающие. Мы заинтересованы в том, чтобы наши компании использовали все умные решения, а также, чтобы роботы и все, что касается автоматизации производилось в Подмосковье», — отметил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

На выставке демонстрируют промышленных роботов, ИИ-ассистентов, цифровые двойники, системы машинного зрения и интеллектуальную логистику. Отдельные зоны посвятили гуманоидным роботам, сервисным устройствам для ухода за пожилыми людьми, беспилотному транспорту и альтернативной энергетике.

Многие участники представляют целые автоматизированные производственные линии, где роботы выполняют сварку, сборку, обслуживание станков и контроль качества. «Мы находим партнеров и в Китае, очень дорожим этими отношениями. Надеюсь, что каждый такой визит поможет и китайским компаниям спланирвать производство на территории Подмосковья, и российским — обеспечивать спрос на автоматизированные линии или роботов, которые сегодня все чаще используются, в том числе, для повышения конкурентноспособности», — подчеркнул губернатор Подмосковья в интервью ТАСС. По его словам, регион активно изучает опыт китайских партнеров. Собственное производство роботов В Московской области открыты индустриальные парки, где производители робототехники могут арендовать землю по символической ставке — один рубль за один квадратный метр в год. В регионе также формируется кластер промышленной и складской робототехники. Среди его участников — «Смарт Робот», «Семаргл роботикс», «Нью Лайн Инжиниринг», «Битроботикс», «Валдай Роботы», «Росатом ИнтелМаш» и «Подмосковный завод роботов». Компании разрабатывают манипуляторы, автоматизированные системы хранения, краны-штабелеры, мобильные платформы и другие решения для производства и логистики.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

Российская компания «Смарт Импорт» совместно с китайской CRP Robot готовит к 2027 году запуск производства промышленных роботов в ГИП «Титан» в Ленинском городском округе. Еще один крупный проект планируют реализовать в Дмитровском индустриальном парке — там появится фабрика роботов для складской логистики.

«У нас также есть большой проект в Дмитровском индустриальном парке — это будет фабрика по производству роботов для логистики, для складов. Московская область — это четверть складов нашей страны, потому что большинство распределительных сетей, маркетплейсы расположены у нас. Мы заинтересованы в максимальной роботизации и автоматизации этих процессов. Для нас это экономически очень важно», — уточнил Андрей Воробьев. Для развития отрасли регион предлагает субсидии до 20% капитальных затрат, но не более 500 миллионов рублей, при инвестициях от 500 миллионов рублей. Производителям и интеграторам доступна льготная аренда земли, а компаниям, вложившим от 100 миллионов рублей в частные индустриальные парки, — компенсация до 50% арендных расходов. Предприятия, внедряющие роботов, могут получить инвестиционный налоговый вычет до 90% вложений в основные средства за счет региональной части налога на прибыль. Для логистических центров с инвестициями в роботизацию от 50 миллионов рублей на три года сокращают налогооблагаемую базу по налогу на имущество. Роботизация предприятий и складов В Подмосковье автоматизированные решения уже применяют в машиностроении, фармацевтике и логистике. Так, на «Метровагонмаше» работают роботизированные системы, на «Тонаре» 12 сварочных манипуляторов собирают рамы полуприцепов. Компания «Петровакс Фарм» автоматизировала подготовку компонентов, проверку шприцев и стерилизацию препаратов, а «Щелково Агрохим» роботизировала цех средств защиты растений: там действуют восемь технологических и пять роботизированных линий.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Московская область первой в стране утвердила стандарт роботизации складов. Он предусматривает цифровизацию всех этапов обработки товаров — от приемки и высотного хранения до сортировки и отгрузки. На новых складах площадью от 30 тысяч до 100 тысяч квадратны метров необходимо автоматизировать не менее трех из пяти операций, а на объектах свыше 100 тысяч квадратных метров — все пять.

Так, на складе Gloria Jeans в Подольске компания «Комитас» объединила хранение, перемещение и сортировку в единую систему. Она обрабатывает до 12 тысяч отправлений в час, а внутри стеллажей коробки перемещают 112 роботов. Роботизированные решения работают и в распределительном центре «Магнит» в Подольске, где ежедневно обрабатывают более 60 тысяч коробок. На складе «Восток-Сервиса» мобильные роботы, доставляющие стеллажи к сотрудникам, помогли увеличить производительность в четыре раза.