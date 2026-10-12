Борцы из Солнечногорска стали призерами всероссийских соревнований

Юные спортсмены вошли в число победителей и призеров состязания по спортивной борьбе «Мемориал Ивана Степановича Нестерова». Турнир среди юношей до 16 лет прошел 10 октября в Нижнем Новгороде.

За награды боролись около 200 участников из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Мордовия, Мурманска, Пермского края, Тверской, Нижегородской, Владимирской областей и других регионов России.

Округ на состязаниях представляли воспитанники спортивной школы № 2. По итогам выступлений солнечногорские борцы получили награды в нескольких весовых категориях.

«Поздравляю наших ребят с заслуженными наградами! Спасибо за упорство и волю к победе. Желаю новых успехов и ярких выступлений», — отметила заместитель главы округа Ирина Тишина.

Александр Калинин занял первое место в весовой категории до 41 килограмма, Кирилл Брунгарт стал победителем в категории до 48 килограммов, Василий Швайков завоевал серебро в том же весе, а Артем Швайков получил бронзу в категории до 52 килограммов.