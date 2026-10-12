Подмосковные врачи избавили женщину от болей после курса массажа в Китае

В поликлинике № 1 Красногорской клинической больницы врачи помогли пациентке, три месяца страдавшей от боли после курса массажа в Китае. Женщина обратилась с жалобами на сильный дискомфорт в области лопатки, отдающий в левую руку, и онемение пальцев, сообщили в Минздраве Подмосковья.

По результатам осмотра невролог диагностировал шейно-плечевой синдром.

«Сейчас пациентка проходит курс медикаментозной терапии под нашим наблюдением. Также ей назначено комплексное обследование для исключения шейного остеохондроза, чтобы детально оценить состояние хрящевой ткани и позвоночника», — рассказала исполняющая обязанности заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы Вера Багирь.

Специалисты подчеркивают, что любые манипуляции с опорно-двигательным аппаратом требуют предварительной консультации с врачом. Массаж имеет строгие показания и противопоказания.

При появлении после сеанса боли, онемения или «прострелов» необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, так как промедление серьезно осложняет восстановление.