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    Подмосковные врачи избавили женщину от болей после курса массажа в Китае

    Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

    В поликлинике № 1 Красногорской клинической больницы врачи помогли пациентке, три месяца страдавшей от боли после курса массажа в Китае. Женщина обратилась с жалобами на сильный дискомфорт в области лопатки, отдающий в левую руку, и онемение пальцев, сообщили в Минздраве Подмосковья.

    По результатам осмотра невролог диагностировал шейно-плечевой синдром.

    «Сейчас пациентка проходит курс медикаментозной терапии под нашим наблюдением. Также ей назначено комплексное обследование для исключения шейного остеохондроза, чтобы детально оценить состояние хрящевой ткани и позвоночника», — рассказала исполняющая обязанности заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы Вера Багирь.

    Специалисты подчеркивают, что любые манипуляции с опорно-двигательным аппаратом требуют предварительной консультации с врачом. Массаж имеет строгие показания и противопоказания.

    При появлении после сеанса боли, онемения или «прострелов» необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, так как промедление серьезно осложняет восстановление.

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