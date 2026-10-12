Мособлводоканал провел 476 работ на сетях водообеспечения за неделю

За неделю специалисты Мособлводоканала провели 476 ремонтных и профилактических мероприятий в Подмосковье, уделяя особое внимание подготовке коммунальных сетей к холодам. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Глава ведомства Кирилл Григорьев отметил, что профилактические работы проводят по утвержденному плану под контролем министерства.

В Шатуре заменили участок канализационного коллектора, отремонтировали насос и водопроводные сети, очистили приемное отделение канализационной станции. В Электростали промыли водопровод, отремонтировали колодец и обслужили насосное оборудование.

В селе Шарапово Чеховского округа проложили четыре метра новой водопроводной трубы. В Орехово-Зуеве заменили задвижки и обновили канализационную сеть. В Богородском округе отремонтировали пожарный гидрант, а в Старой Купавне — водовод диаметром 500 миллиметров.

По вопросам качества воды, отключений и утечек жители могут бесплатно обратиться в Мособлводоканал по телефону 8 (800) 222-02-05.