В Подмосковье открыли Школу студенческих сервисных отрядов

В Подмосковье 25 октября открыли Школу студенческих сервисных отрядов. К обучению приступили 75 студентов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Проект направлен на освоение профессиональных навыков для работы в сфере общественного питания и гостеприимства. Первый образовательный день начался со знакомства с историей Российских студенческих отрядов, деятельностью регионального отделения и возможностями трудоустройства. Участникам рассказали об особенностях работы в сфере обслуживания и требованиях к сотрудникам предприятий общественного питания.

Основной частью программы стали теоретические и практические занятия по сервировке стола и работе с подносом. Студенты изучили виды столовых приборов, тарелок, бокалов и стаканов, правила их расположения и способы распределения посуды на подносе. Затем полученные знания закрепили на практике, самостоятельно отработав сервировку и переноску предметов обслуживания.

«Мне понравилось, что здесь можно получить навыки, которые действительно пригодятся во время работы. Хочется продолжить обучение и попробовать себя в студенческом сервисном отряде», — рассказала участница Школы сервиса Мария Соколова.

Программа завершилась тематическим блоком «Кафе у маяка». Как отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев, такая подготовка особенно важна для тех, кто планирует впервые трудоустроиться в сфере гостеприимства.

В пресс-службе ведомства отметили, что студенческие сервисные отряды Московской области предоставляют молодежи возможности трудоустройства в гостиницах, ресторанах, туристических комплексах и других организациях сферы обслуживания. Обучение помогает подготовиться к выполнению профессиональных задач и получить практические навыки еще во время учебы.