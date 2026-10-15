Ботулинотерапию от мышечных спазмов начали проводить в больнице в Электростали

В неврологическом отделении Электростальской больницы по субботам принимает врач Светлана Бруснецова, которая по медицинским показаниям проводит ботулинотерапию. Инъекции под контролем УЗИ помогают уменьшить мышечные спазмы и боль, облегчить движения, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Эффект обычно наступает через две-три недели и сохраняется от трех до шести месяцев.

«Ботулинотерапия — это метод лечения, при котором вводят очищенный ботулинический токсин типа А (БТА), временно блокирующий передачу нервных импульсов к мышцам. В неврологии его применяют для снятия мышечных спазмов, боли и в рамках реабилитации», — поделилась заведующая неврологическим отделением ГБУЗ Московской области «Электростальская больница» Мария Позднякова.

Метод используют, в частности, при спастичности после инсульта и травм, рассеянном склерозе, некоторых видах дистонии и хронической мигрени. Раньше пациентам иногда приходилось ждать процедуру в других учреждениях Подмосковья больше месяца, теперь помощь можно получить оперативнее недалеко от места жительства.

После инъекций специалисты подбирают индивидуальную программу восстановления, включающую ЛФК, массаж и физиотерапию.

В отделении работают два невролога и шесть сотрудников среднего медперсонала. Стационар рассчитан на 20 круглосуточных и пять дневных коек. Лечение обычно занимает пять–семь дней. Помощь могут получить как жители Электростали, так и других городов региона.